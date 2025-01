Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, menyebutkan ada dua kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi rendahnya inflasi 2024. Pertama, kenaikan suku bunga yang agresif. Kedua, peningkatan beban pajak yang mesti ditanggung masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kombinasi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha tertekan oleh akses pembiayaan yang mahal serta beban fiskal yang kian berat.