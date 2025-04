Alasan LG Batal Investasi Baterai Kendaraan Listrik Rp 129 Triliun di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Korea Selatan yang dikomandoi LG mengumumkan untuk membatalkan proyek rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia pada Jumat, 18 April 2025. Proyek itu bernilai 11 triliun won atau US$ 7,7 miliar (sekitar Rp 129 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.841 per dolar AS).