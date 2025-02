Analisis EMBER: Ekspansi PLTU Captive Bisa Rugikan Indonesia di Masa Depan

TEMPO.CO , Jakarta - Rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) captive di Indonesia berpotensi menghambat transisi energi bersih dan meningkatkan biaya listrik nasional. Analisis terbaru think tank pusat kajian energi global EMBER mengungkap kebijakan ini bertentangan dengan target puncak emisi 2030 dan strategi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Dari sisi ekonomi, biaya listrik dari PLTU captive baru diprediksi mencapai US$ 7,71 sen/kWh. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya pokok pembangkitan PLN yang pada 2020 tercatat sebesar US$ 7,05 sen/kWh dan juga lebih mahal dibandingkan tarif listrik dari energi terbarukan yang berkisar US$ 5,5 hingga US$ 5,8 sen/kWh.