Arti Kata Left dalam Bahasa Gaul dan Contoh Penggunaannya

Berikut beberapa contoh penggunaan kata left yang artinya meninggalkan dalam percakapan sehari-hari:

Kata left yang artinya kiri merujuk pada arah atau posisi di sebelah kiri. Berikut adalah contoh penggunaan kata left yang artinya kiri.

"Turn left at the traffic light." (Belok kiri di lampu lalu lintas.)

"The store is on your left, next to the coffee shop." (Toko itu di sebelah kiri Anda, di samping kedai kopi.)

"He reached into his left pocket to find his keys." (Dia meraih ke saku kiri untuk mencari kuncinya.)

"I can’t find my left shoe, have you seen it?" (Saya tidak bisa menemukan sepatu kiri saya, apakah kamu melihatnya?)

"The park is just to the left of the library." (Taman itu tepat di sebelah kiri perpustakaan.)

"She raised her left hand to answer the question." (Dia mengangkat tangan kirinya untuk menjawab pertanyaan.)

"There’s a beautiful restaurant on the left side of the road." (Ada restoran yang indah di sisi kiri jalan.)

"Take the left exit at the roundabout." (Ambil jalan keluar kiri di bundaran.)

"He pointed with his left hand." (Dia menunjuk dengan tangan kirinya.)