Available Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Contoh Kalimatnya

TEMPO.CO , Jakarta - Istilah available begitu mudah dijumpai dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia, baik percakapan di dunia nyata maupun interaksi virtual di media sosial.

Meskipun berasal dari bahasa Inggris, kata available juga biasa digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia, sehingga terlihat lebih kekinian.

Melansir Kamus Cambridge , available secara harfiah, artinya tersedia. Selain itu, available juga didefinisikan sebagai dapat dibeli atau digunakan, dapat diperoleh atau dicapai, hingga memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu.

Menurut Kamus Oxford , penggunaan kata sifat available yang paling awal diketahui yaitu pada periode Bahasa Inggris Pertengahan (1150-1500). Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Kemudian, mengacu pada Kamus Collins , available dalam bahasa Inggris British diartikan sebagai dapat diperoleh atau dapat diakses; dapat digunakan; tersedia; serta cocok untuk jabatan publik.

Sementara dalam bahasa Inggris Amerika, kata available berarti dapat dimanfaatkan, digunakan, dipakai, diperoleh, dimiliki, dicapai, atau mudah diakses.

Senada dengan hal itu, berdasarkan Merriam Webster , available artinya hadir atau siap untuk segera digunakan, dapat diakses, atau dapat diperoleh.

Kata available digunakan secara luas dalam berbagai konteks. Berikut beberapa di antaranya:

Tak hanya itu, available juga dimaknai sebagai bebas dan mampu melakukan sesuatu pada waktu tertentu, tidak terlibat dalam hubungan romantis, dan memenuhi syarat atau bersedia melakukan sesuatu.

- Konsep projected available balance (PAB) dan available to promise (ATP), yaitu indikator yang menawarkan jaminan ketersedian dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan.