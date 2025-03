Bangun Pusat Data Tercanggih di Asia Tenggara, 2 Konglomerasi Bisnis Ini Gandeng Investor Asal Korea

Presiden Director & CEO SM+ Holdings Herson Suindah menjelaskan, kolaborasi ini dibangun dengan formasi SM+ dan KIRA sebagai investor yang menyumbang dana lebih dari US$ 300 juta atau Rp 4,9 triliun (kurs Rp16.335 per dolar AS). Sementara LG Sinar Mas nantinya bertugas menjadi operator.