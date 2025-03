Bank Dunia: RI Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Rp 944 Triliun akibat Ketidakpatuhan

TEMPO.CO, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia menyebut kinerja penerimaan pajak Indonesia masih jauh di bawah target. Laporan Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang dipublikasikan pada 17 Maret 2025 mengungkap setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan domestik masih di bawah potensinya.