Dirjen Pajak Suryo Utomo jadi Komut BTN, Berapa Hartanya?

Pada periode 2016 hingga 2018, Suryo kembali berkewajiban melaporkan jumlah hartanya sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Total kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 6.184.609.878 per 15 Oktober 2016, turun menjadi Rp 6.144.883.679 per 31 Desember 2017, dan Rp 7.746.776.524 per 31 Desember 2018.

Kemudian, ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak, Suryo tercatat menyerahkan LHKPN sebanyak lima kali. Jumlah hartanya selama empat tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 9.682.345.236 per 31 Desember 2019, Rp 12.093.968.854 per 31 Desember 2020, Rp 14.452.944.468 per 31 Desember 2021, dan Rp 18.320.603.181 per 31 Desember 2022.