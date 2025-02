Bea Cukai Jelaskan Aturan Baru Impor Barang Kiriman Jemaah Haji dan Hadiah Perlombaan Internasional

Barang kiriman milik jemaah yang dibebaskan dari tarif adalah barang dengan nilai pabean Free on Board (FOB) maksimal US$ 1.500 atau Rp 24,4 juta (kurs rupiah 16.292 per dolar Amerika Serikat). “Ketentuan pemberitahuan barang masih sama, dengan menggunakan CN (consignment note) berapa pun nilainya,” ucapnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur, Selasa, 25 Februari 2025.