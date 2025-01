Besok, Joko Widodo Resmikan Operasional KEK Mandalika

TEMPO.CO, Mataram - Besok Jumat, 20 Oktober 2017 pagi, Presiden Joko Widodo akan meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika (The Mandalika), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Untuk mendukung nilai lokal NTB sebagai kawasan Islami serta sebagai salah satu destinasi wisata halal, Kawasan The Mandalika juga dilengkapi Masjid Nurul Bilad Mandalika yang arsitekturnya mengadopsi nilai kearifan lokal dari Masjid Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan Bangunan Adat Beleq Sembalun ini dengan luas 5 hektar yang mampu menampung total 5.500 orang yaitu 2.000 orang didalam masjid, 500 orang di selasar, 2.000 orang di courtyard dan 1.000 orang di plaza.

“Dengan lahan kelola seluas 1.175 hektar berstatus clean and clear, didukung kemudahan dalam hal perizinan dan fasilitas bidang kepabeanan, kami optimistis makin banyak investor yang akan menanamkan modal di The Mandalika. Sejak setahun terakhir saja, investasi yang masuk ke KEK Mandalika sudah oversubscribed, terdapat sekitar tujuh investor telah menandatangani MOU dengan ITDC. Bahkan, lima dari tujuh investor tersebut sudah masuk tahap investasi dengan menandatangani LUDA (Land Use & Development Agreement) dengan total nilai investasi mencapai Rp6,2 Triliun,” ujar Abdulbar M. Mansoer.