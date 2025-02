BKPM Targetkan Hilirisasi Kelautan Bisa Serap 9.500 Tenaga Kerja

Tak hanya itu, kata dia, BKPM juga menargetkan kontribusi hilirisasi kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai US$ 760 juta atau setara dengan Rp 12,3 triliun (asumsi kurs Rp 16.260 per dollar AS). Kontribusi tersebut diharapkan bisa meningkatkan investasi sebesar US$ 807 atau setara dengan Rp 13,1 triliun demgan asumsi kurs yang sama. "Dan juga peningkatan eskpor kurang lebih hingga 9,5 juta yang akan kita targetkan di 2040," kata Todotua saat menjadi pembicara dalam forum diskusi Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.