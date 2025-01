Bos Pengusaha Ekspor Wanti-wanti Trumponomics akan Ubah Lanskap Perdagangan Internasional

Benny mengatakan, Trump akan mengutamakan kebijakan ekonomi untuk kepentingan negaranya sendiri. Kebijakan ini biasa disebut dengan America First. Tapi Benny mengatakan, Indonesia juga bisa menggaungkan Indonesia first.

Menurut Benny, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri bebas-aktif. Beralaskan prinsip ini, Indonesia kini sedang berproses menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD). Di saat bersamaan, pemerintah memutuskan menjadi anggota BRICS. “Ini dua kutub yang sangat berbeda,” tuturnya.