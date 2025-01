BRI: Penggunaan BRIsat Sudah 70 Persen

BRI Pastikan Edaran Soal Biaya Transaksi Rp 150.000 Per Bulan Tidak Benar

Selain optimasi aplikasi berbasis mobile, Indra menyebutkan akan mengembangkan beberapa kemampuan penetrasi berbasis teknologi, misalnya memanfaatkan Artificial Intelligence (AI), Machine to Machine (M2M), big data, dan teknologi lainnya.

Dengan memiliki satelit itu, dia memastikan BRI lebih efisien dibandingkan dengan menyewa. Dari segi biaya saja, kata dia, satu satelit adalah US$ 200 juta untuk 45 transponder, sehingga satu transponder biayanya sekitar US$ 4 juta untuk beberapa tahun. Sementara biaya menyewa transponder adalah US$ 750 ribu.