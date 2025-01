Celios Khawatir UKM Hanya Jadi Broker Kalau Diberi Konsesi Tambang

TEMPO.CO , Jakarta - Center of Economic and Law Studies ( Celios ) mengkhawatirkan usaha kecil dan menengah (UKM) hanya akan menjadi broker jika diberi kesempatan mengelola tambang. Pasalnya, secara finansial, UKM dinilai tak mungkin menjalankan bisnis ekstraktif yang menelan biaya tak sedikit itu.

Kajian lain dari Celios dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada 2024 juga menunjukkan risiko kematian dini dari tambang dan smelter nikel menembus 3.800 orang per tahun. Dengan kerugian biaya kesehatan Rp 40 triliun pada 2025.