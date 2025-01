Cukai Minuman Berpemanis Diharapkan Bisa Kendalikan Konsumsi Gula

Akbar menuturkan, pentarifan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut dilakukan guna menekan angka penyakit seperti diabetes maupun penyakit lain yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebih. Menurut dia, dalam konteks pengendalian konsumsi di masyarakat, terdapat dua instrumen kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni fiscal policy dan non fiscal policy . “Nah, ini kami runut ke situ, sehingga kebutuhan fiscal policy ini perlu atau tidak dalam ranah MBDK,” kata dia.

Pemerintah, ungkap Akbar, mempertimbangkan apakah pengendalian konsumsi gula tambahan cukup dilakukan dengan kebijakan non fiskal—seperti melalui edukasi, penetapan batasan konsumsi, atau larangan-larangan lainnya—atau memang perlu dilaksanakan dengan kebijakan fiskal seperti pengenaan cukai.

Lebih lanjut, Akbar menerangkan akan ada dua kondisi pengenaan cukai minuman manis ini, yaitu MBDK on trade dan MBDK off trade. Pentarifan MBDK on trade merujuk pada pengenaan cukai terhadap produk minuman manis berkemasan dari perusahaan atau pabrik. Sedangkan off-trade mengacu pada minuman manis dari gerai-gerai penjualan. “Nah, mana yang akan dikenakan? Ini kami masih pembahasan secara teknis,” ujar dia.