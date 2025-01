Dorong Hilirisasi, Kemenko Perekonomian: 800 Ribu Ton Cadangan Timah Global Ada di Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mencatat nilai ekspor timah, yakni timah bukan paduan serta batang dan batang kecil untuk menyolder, mencapai US$ 1,44 miliar pada tahun 2024.

“Indonesia berhasil mengekspor ke berbagai negara tujuan utama seperti China sebesar US$ 284,28 juta, India sebesar US$ 245,36 juta, dan Korea Selatan sebesar US$ 158,26 juta.”