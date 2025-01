Dampak Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel

Di tengah kondisi efisiensi pemerintah, PHRI memperkirakan pertumbuhan industri ini hanya 5,2 persen. Proyeksi ini cukup konservatif karena dibayangi efisiensi belanja negara. Jika perjalanan dinas tak berlaku, para pengusaha ini masih bisa yakin bisnis bisa tumbuh 5-10 persen.



Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho menyatakan industri perhotelan bisa terkena dampak besar jika pemerintah mampu memastikan kepatuhan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi. Menurut dia, pemerintah butuh mendorong pariwisata untuk mengurangi efek dari kebijakan ini terhadap para pelaku usaha. "Selain itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok mereka bisa terpenuhi sehingga mereka bisa spending untuk leisure," tuturnya.



Pemerintah mengklaim efisiensi kali ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja negara. Kementerian dan lembaga diminta untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk proyek yang berdampak langsung ke masyarakat. "Kementerian dan lembaga diminta oleh presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena pada masyarakat,” ujar Sri Mulyani. ●



Ilona Esterina Piri dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini