Eka Kurniawan Akan Ajari Kreatif Menulis di Tempo Media Week 2017

Dalam acara bertajuk, Hand in Hand for A Better Digital Society itu, Eka Kurniawan akan berbagi cerita bagaimana proses kreatifnya. Eka menjelaskan bahwa ia akan mengajak peserta dalam Tempo Media Week 2017 untuk melihat bagaimana dunia berbukuan menghadapi era digital.

Almarhum Ben Anderson, seorang Indonesianis yang terkenal, menyebut bahwa Eka Kurniawan adalah penerus Pramoedya Ananta Toer. Eka sendiri pernah meraih The Man Booker International Prize 2016 dan juga pada 2015, Eka terpilih sebagai salah satu “Global Thinkers of 2015” dari jurnal Foreign Policy.

Penulis kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat itu telah berhasil menerbitkan beberapa novel dan cerpen yang sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Buku-bukunya sendiri antara lain yaitu cerpen Corat-coret di Toilet, novel Cantik Itu Luka, novel Lelaki Harimau, cerpen Cinta Tak Ada Mati dan Cerita-cerita Lainnya, cerpen Gelak Sedih dan Cerita-cerita Lainnya, novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan masih banyak karya lainnya.