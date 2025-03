Gagal Cegah PHK Karyawan di Sritex, Partai Buruh Ingin Menaker dan Wakilnya Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menilai kerja Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tak becus karena gagal mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tutupnya Sritex per 1 Maret 2025, menjadi momentum tepat untuk melengserkan Yassierli dan Immanuel Ebenezer dari jabatan Menaker dan Wamenaker. “Partai Buruh meminta copot itu Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengurusi Sritex aja enggak bisa apalagi mengutusi pabrik-pabrik di seluruh Indonesia,” ujar Said dalam konferensi pers secara daring pada Ahad, 2 Maret 2025.