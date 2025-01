Garuda Online Travel Fair, Simak Harga dan Rute Pilihan

TEMPO.CO, Jakarta - Garuda Indonesia kembali menggelar garuda online travel fair mulai hari ini hingga 30 November 2017, yang dibuka secara bertahap, yakni 21-23 November untuk First Class dan Bisnis Class dan tanggal 24-30 November untuk semua kelas. Direktur Marketing & IT Garuda Indonesia Nina Sulistyowati menyebutkan ada beberapa rute yang menarik dicermati para pelancong.

Sementara untuk penerbangan domestik, sejumlah rute bisa menjadi pilihan pelancong. Misalnya, Jakarta - Derawan via Berau yang bisa ditebus dengan harga Rp 1,6 juta, Pulau Komodo via Labuan Bajo yang dijual seharga Rp 1,7 juta, ataupun terbang ke Raja Ampat via Sorong dengan ongkos Rp 2,7 juta pulang pergi.