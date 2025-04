Gejolak Tarif Trump, Pemerintah Diminta Segera Tunjuk Duta Besar RI Definitif Pengganti Rosan Roeslani di AS

TEMPO.CO , Jakarta - Hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami gejolak setelah Presiden AS Donald J. Trump mengumumkan pemberlakuan tarif khusus untuk barang-barang impor. Untuk memitigasi kondisi yang tak pasti, pemerintah Indonesia diminta segera menunjuk Duta Besar definitif untuk mewakili Indonesia di AS.

Posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk AS secara definitif sudah kosong selama hampir dua tahun. Duta Besar RI untuk AS terakhir adalah Rosan Perkasa Roeslani yang meninggalkan pos itu pada Juli 2023 untuk bergabung dengan kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo.

Saat ini, tugas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk AS diemban oleh chargé d'affaires atau kuasa usaha ad interim. Orang yang menjabat posisi tersebut adalah Ida Bagus Made Bimantara atau Sade Bimantara, seorang diplomat karier yang sebelumnya berperan sebagai Wakil Duta Besar RI untuk AS saat Rosan mengundurkan diri. Adapun Rosan Roeslani saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di kabinet Presiden Prabowo Subianto sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara ).

Kini, setelah Trump mengumumkan tarif baru untuk Indonesia, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta Presiden Prabowo segera menunjuk Duta Besar definitif pengganti Rosan yang sudah vakum hampir dua tahun. "Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pada Kamis, 3 April 2025.