Harga Emas Antam Hari Ini Naik jadi Rp 1.886.000 per Gram

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau harga emas Antam berada di level Rp 1.886.000 per gram pada hari ini, Selasa, 14 Mei 2025. Menyitir laman Logam Mulia, harga emas naik tipis sebesar Rp 2.000 dari harga sebelumnya yaitu Rp 1.884.000 per gram.

Harga emas Antam sempat menurun menjadi Rp 1.905.000 per gram pada Senin, 12 Mei 2025 dari yang sebelumnya Rp 1.928.000 per gram. Harga komoditas itu kemudian menurun sebesar Rp 21.000 menjadi Rp 1.884.000 per gram pada Selasa, 14 Mei 2025.