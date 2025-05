Harga Emas Dunia Turun, Dipicu The Fed dan Damai India-Pakistan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas dunia terkoreksi ke level support pertama yaitu US$ 3.245 per ons pada perdagangan Senin sore, 12 Mei 2025. Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan saat ini harga emas dunia masih menurun dan kemungkinan besar akan mencapai level US$ 3.185. “Kalau tembus di level US$3.185, ada kemungkinan besar support terakhir itu di US$ 3.150. Itu level terendah kalau kita lihat secara teknikal,” ucap Ibrahim dalam keterangannya pada Senin, 12 Mei 2025