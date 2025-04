Harga Emas Turun Rp 10 Ribu per Gram

Menyitir laman Logam Mulia, harga emas hari ini tercatat Rp 1.965.000 per gram. Emas sempat mencapai level tertinggi pada perdagangan Kamis, 17 April 2025 yakni Rp 1.975.000 per gram. Harga tersebut melonjak Rp 32 ribu dibanding Rabu, 16 April yakni Rp 1.943.000 per gram.