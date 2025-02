Heboh Kurs Rp 8.170 per Dolar AS di Google, Masyarakat Diminta Gunakan Sejumlah Referensi Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Google jadi sorotan setelah menampilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di angka 8.170 per dolar AS pada Sabtu sore, 1 Februari 2025. Angka ini jauh dari kurs resmi yang berada di kisaran Rp 16.300 per dolar AS dan sontak memicu kebingungan publik dan kehebohan di media sosial.