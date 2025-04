HIMKI Berharap Prabowo Perbaiki Hubungan dengan Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memastikan pertumbuhan ekspor pada sektor mereka masih tangguh. Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan ekspor mebel Indonesia masih di atas US$ 2 miliar sedangkan kerajinan senilai US$ 700 juta per tahun.