IHSG Bertahan di Zona Hijau Sesi I Hari Ini: Ditutup di Level 7.083,3

Hari ini bursa saham Indonesia juga kedatangan dua emiten baru, emiten holding energy terbarukan PT Hero Global Investment Tbk (HGII) yang melepas 1.3 miliar saham baru ke publik di harga Rp 200 per saham dan emiten produsen tepung roti PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) yang melepas 291.5 juta saham baru di harga Rp210 per saham, yang disertai dengan Waran seri 1 dengan perbandingan 2:1. Kedua emiten ini mengawali debutnya dengan cukup baik, masing-masing menutup sesi di zona hijau di level Rp 236 per saham atau +18 persen dan Rp 260 per saham atau +23,8 persen.