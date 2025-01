Ini Harapan Gubernur BI Pada Gubernur The Fed Terpilih Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berharap Gubernur Federal Reserve ( The Fed ) atau Bank Central Amerika Serikat terpilih dapat memberikan suatu komunikasi yang baik tentang kajian dan bagaimana kebijakan yang akan diambil The Fed ke depan seperti kepemimpinan Janet Yellen.

"Kami meyakini kebijakan-kebijakan The Fed di bawah kepemimpinan Janet Yellen selama beberapa tahun ini memberikan suatu komunikasi yang baik sekali tentang kajian dan bagaimana kebijakan yang akan diambil The Fed ke depan akan bisa dipertahankan oleh figur ini (Gubernur The Fed terpilih)," kata Agus Martowardojo saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis, 2 November 2017.