Ini Rute Transjakarta Menuju Lokasi Wisata Populer di Jakarta Selama Libur Panjang

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan upaya ini sejalan dengan visi Transjakarta, connecting the life of Jakarta. “Masyarakat kini dapat bepergian dengan mudah ke tempat-tempat wisata menggunakan Transjakarta. Pelayanan 24 jam membuat pelanggan tak perlu khawatir jika ingin menikmati waktu hingga malam hari,” ujar Ayu dalam keterangan resminya dikutip Selasa, 28 Januari 2025. Adapun sejumlah rute menuju tempat-tempat wisata antara lain adalah sebagai berikut :

Pelanggan dapat menggunakan koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol), rute 5D (Cililitan Ancol), dan rute Non BRT 7U (Cibubur - Ancol) untuk menuju ke Ancol, Jakarta Utara.

Pelanggan dapat menggunakan rute Non BRT 7D (TMII - Pancoran) untuk bisa sampai di TMII, Jakarta Timur.

Untuk mengunjungi Monas, pelanggan dapat menggunakan Koridor 1 (Blok M - Kota), Koridor 2 (Pulo Gadung - Monumen Nasional), Koridor 3 (Kalideres - Monas Via Veteran), rute 5C (Cililitan - Juanda), rute 7F (Kp. Rambutan - Juanda via Cempaka Putih), rute Non BRT 1A (Pantai Maju - Balai Kota), dan rute 14A (Monumen Nasional - Jakarta International Stadium).