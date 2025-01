Inilah 10 Pemuda Indonesia di 30 Under 30 Asia Majalah Forbes

Kemudian ada Cynthia Delaney Suwito. Seniman asal Indonesia yang kini menetap di Singapura ini menghasilkan gambar yang terinspirasi dari hal-hal kecil dalam keseharian masyarakat. Lulusan Lassalle College of the Arts ini dikenal melalui proyek mi instannya, yaitu rajutan mi rebus menjadi syal dan banyak karya seni lainnya. Ia juga merupakan finalis di Harpers Bazaar Art Prize 2015.

Startup berusia tiga tahun milik Wibowo ini mendapatkan predikat "The Most Outstanding Home Health Service in the World in 2016'"di Global Over 50s Housing & Healthcare Awards di UK.