Untuk Apa Pemerintah Mengintervensi Proses Kepailitan Sritex

Manajemen Sritex memenuhi undangan kurator setelah rapat kreditor pada 30 Januari 2025 meminta kedua belah pihak bersua. Kuasa hukum Bank Negara Indonesia—yang hadir dalam rapat kreditor tersebut—yang mengusulkan mereka bertemu. Mereka diminta mencari jalan keluar karena manajemen ingin menjalankan opsi going concern alias kelangsungan usaha. Sedangkan kurator kukuh menjalankan pemberesan harta pailit , sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama pada Oktober 2024 yang diperkuat oleh putusan banding dua bulan kemudian.

Total utang Sritex saat itu mencapai Rp 26,02 triliun. Utang mereka ke Indo Bharat sendiri hanya Rp 101,31 miliar per Juni 2024 atau 0,38 persen. Namun keterlambatan pembayaran utang itu berakibat fatal setelah perusahaan mengikat homologasi dengan para kreditor, yang membuat mereka otomatis jatuh pailit.

“Tadi saya berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern tetap terjaga," ucap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sehari setelah upaya banding Sritex ditolak pada pertengahan Desember 2024. Ia juga meminta BNI memimpin para kreditor agar satu tujuan dengan pemerintah untuk menjaga lapangan kerja,

Helfi, yang mengenakan kemeja putih dengan pin Markas Besar Polri di dada, kemudian mengambil kursi. Sepuluh menit nimbrung, Helfi menyampaikan pesan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri menginginkan kurator menempuh skema going concern dalam proses kepailitan Sritex. Helfi berpesan bahwa jangan sampai 50 ribu karyawan Sritex turun ke jalan menolak pemutusan hubungan kerja gara-gara perusahaan pailit. “Brigjen Helfi Assegaf menyampaikan dan menekan kurator agar mau menjalankan opsi going concern,” tutur kurator dalam konferensi pers, Januari 2025.

Upaya kepolisian menyelisik kasus pidana Sritex itu membuat kurator teringat pada kasus First Travel. Dalam perkara penggelapan dana jemaah umrah First Travel pada 2017, mulanya jemaah mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap pemilik First Travel.