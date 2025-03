Jadwal dan Ketentuan Sistem FWA untuk PNS 2025

Selama penerapannya, pimpinan instansi pemerintah diimbau untuk membagi jumlah pegawai yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan pegawai yang bekerja di rumah atau work from home (WFH) maupun bekerja di lokasi lain atau work from anywhere (WFA), dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintah.