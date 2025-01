JD.ID Gelar Promo Serba 11 Menjelang Harbolnas

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 11 November 2017, perusahaan e-commerce JD.ID menawarkan promo serba 11 sejak hari ini. Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Teddy Arifianto mengatakan salah satu promo dalam 11.11 ini adalah “Harga Gila-Semua Serba 11”. Melalui promo ini, JD.ID menyediakan produk dengan harga serba Rp 11 ribu, Rp 110 ribu, dan Rp 1,1 juta.



Teddy mengatakan promo 11.11 ini juga untuk menjamin keaslian barang. Pihaknya memanfaatkan momentum ini untuk mengajak masyarakat lebih berhati-hati saat membeli barang secara online.



“Kami ingin mengajak para pelanggan kami lebih jeli dan cermat menyikapi diskon yang benar-benar asli,” ujar Teddy kepada Tempo, Jumat, 10 November 2017.



Dia menyebut program utama JOYFUL 11.11 terdiri atas berbagai macam promo. Salah satunya “Harga Gila-Semua Serba 11”. Selain itu, ada promo "Buy More, Save More". Promo ini adalah paket bundling dengan harga khusus untuk produk-produk groceries atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari (sabun, makanan, minuman, dan lain-lain).



JD.ID juga mengadakan promo Electronic Deals. Dalam promo ini, JD.ID memberikan diskon lebih dari 11 persen untuk produk-produk perangkat elektronik rumah tangga. Besok digelar pula program Flash Deal, yang memberi potongan harga khusus dari tiap-tiap kategori yang hadir secara bergantian setiap jamnya. Durasi Flash Deal masing-masing kategori adalah satu jam, yang berlangsung pada pukul 11.00- 24.00 WIB.



Teddy berharap, melalui promo ini, terjadi peningkatan volume transaksi selama hari-hari puncak peringatan Harbolnas, besok. Ia memprediksi akan terjadi lonjakan transaksi hingga di atas 70 persen dibanding hari biasa. Teddy mengatakan promo 11.11 ini akan dilaksanakan hingga 13 November 2017.



“Promo diskon ini juga menjadi kesempatan bagi kami terus memperbaiki mutu layanan dan meningkatkan pengalaman berbelanja para pelanggan kami,” tuturnya.