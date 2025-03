Jejak Karier M. Chatib Basri yang Tak Lagi Jadi Komisaris Utama Bank Mandiri

TEMPO.CO , Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyetujui restrukturisasi jajaran pengurus per Maret 2025. Jabatan Komisaris Utama yang sebelumnya diemban M. Chatib Basri, kini dialihkan kepada Kuswiyoto. Sedangkan kedudukan Direktur Utama tetap dijabat Darmawan Junaidi.

Pendidikan wajib 12 tahun Chatib Basri dienyam di SD Trisula, Jakarta (1973-1979), SMP Kanisius, Jakarta (1979-1982), serta SMA Jakarta (1982-1985). Setamat dari SMA, ia masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992), lalu Master of Economic Development (1996) dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di The Australian National University (2001).