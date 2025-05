Kapasitas Produksi Blok Cepu Ditargetkan Naik 20 Persen

TEMPO.CO, Cepu - Blok Cepu, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh Exxonmobil akan menaikkan kapasitas produksi minyak di atas 200 ribu barel per hari atau meningkat sekitar 20 persen dari target. “Kalau pastinya kami belum tahu yang jelas di atas 200 ribu barel per hari kapasitas mesin yang dimiliki masih mampu," kata Vice President Public and Government Affairs Exxonmobil Cepu Limited, Erwin Maryoto, di Cepu, Sabtu, 21 Januari 2017.



Menurut Erwin, saat ini produksi mencapai 185 ribu barel per hari. Perseroan sudah melakukan tes selama beberapa kali dan mampu memproduksi secara konsisten di angka 203 ribu barel per hari.



"Sekarang kami masih diminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan serangkaian tes untuk kemampuan peningkatan produksi, sehingga angka pasti belum bisa muncul," kata Erwin.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan jika produksi semakin banyak maka akan menjadikan hal positif bagi negara, hanya saja memang ada yang harus dipenuhi persyaratannya. “Makin banyak makin positif, dan untuk 203 ribu barel per hari juga masih dalam kapasitas analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang disetujui, kalau memang mau dinaikkan lagi ya berarti revisi Amdal-nya," ujarnya.



Menurut Jonan, dia telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu memprioritaskan penanganan masalah Amdal dengan baik dan cepat sesuai aturan agar peningkatan target sebesar 20 persen dari target awal Blok Cepu tidak menimbulkan masalah.



Kondisi saat ini untuk Blok Cepu adalah memiliki kapasitas produksi sebesar 185 ribu barel minyak per hari dan sedang diupayakan kelengkapan dari Amdal untuk bisa memenuhi kapasitas 200 ribu barel minyak per hari.



Exxonmobil juga memiliki distribusi listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksi sebesar 12 megawatt serta memiliki luas lahan 450 hektare. Blok Cepu memiliki sebanyak 45 sumur produksi total dengan dilengkapi enam turbin generator penghasil tenaga listrik.



