Kerajaan Qatar Beri Hadiah Boeing 747-8 kepada Trump, Segini Harga Pesawatnya

TEMPO.CO , Jakarta - Kerajaan Qatar dilaporkan berencana memberi hadiah sebuah pesawat Boeing 747-8 kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk penggunaan sementara. Namun, menurut atase media Qatar untuk AS Ali Al-Ansari pada Senin, 13 Mei 2025, keputusan tersebut masih belum pasti.

“Kemungkinan transfer sebuah pesawat untuk penggunaan sementara sebagai Air Force One tengah dipertimbangkan antara Departemen Pertahanan Qatar dan Departemen Pertahanan AS,” kata Al-Ansari kepada Politico, seperti dikutip dari Antara. Lantas, seperti apa profil Boeing?

Harga Pesawat Boeing 747-8

Melansir livemint, pesawat Boeing 747-8 yang mempunyai ukuran raksasa dengan panjang 76,3 meter, lebar sayap 68,4 meter, dan tinggi 19,4 meter dijual sekitar US$ 400 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS), tergantung pada spesifikasinya. Angka itu merupakan biaya di muka, belum termasuk biaya pemeliharaan atau operasional untuk setiap armada.