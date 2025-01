Kredivo Sebut Anak Muda Masih Dominasi Penggunaan Paylater

TEMPO.CO , Jakarta - Penyedia layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater Kredivo menyatakan penyumbang terbesar kredit macet berasal dari pengguna dengan rentang usia 15 hingga 35 tahun. "Jadi, bisa dibilang yang muda porsinya lebih mendominasi," kata SVP, Marketing, and Communications Kredivo Indina Andamari dalam forum diskusi Mengungkap Hubungan Paylater dengan Psikologi Generasi Muda, di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.

Indina mengatakan tingkat kredit macet atau non performing financing (NPF) pada 2024 berada di bawah 5 persen. Angka tersebut masih dalam batas aman ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat hal itu, Psikolog Klinis Disya Arinda mengatakan alasan usia muda menjadi penyumbang terbesar gagal bayar karena adanya fenomena fear of missing out (FOMO) dan you only live once (YOLO). Fomo adalah rasa takut ketinggalan tren dan informasi, sementara YOLO merupakan fenomena nikmati hidup karena hidup cuma sekali. Dua fenomena sosial itu mendorong perilaku belanja impulsif.