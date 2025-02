Kritik INDEF soal Danantara: Jika Hanya Jadi Superholding Perusahaan BUMN Saja, Tidak Terlalu Bermanfaat

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto Senin, 24 Februari 2025. Danantara merupakan badan yang akan mengelola badan usaha milik negara (BUMN).