Kuartal III Tahun 2017, Bank Jatim Raup Laba Rp 1,01 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta – Kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) atau Bank Jatim di kuartal III tahun ini menunjukan performa dan pertumbuhan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (Year on Year/ YoY). Hal ini terlihat pada laba bersih bankjatim di kuartal III memperoleh Rp 1,01 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 21,18 persen (YoY).

Dalam keterangan tertulis bankjatim memaparkan rasio keuangan bankjatim per-September 2017, antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 20,51 persen, Nett Interest Margin (NIM) sebesar 6,82 persen, Return On Asset (ROA) sebesar 3,61 persen, dengan Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) 64,89 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 69,79 persen.