LRT Jabodebek Angkut 202 Ribu Penumpang selama Libur Panjang Waisak

Menurut dia, capaian ini menunjukan bahwa LRT Jabodebek tidak hanya menjadi moda transportasi harian tapi menjadi pilihan rekreasi. Adapun selama libur panjang Waisak kemarin, LRT Jabodebek mengoperasikan 1.158 perjalanan. Purnomosidi mengatakan jumlah penumpang terbanyak tercatat pada 13 Mei 2025, yakni mencapai 58.923. Sementara itu, pada 10 Mei mencapai 43.721 penumpang, 11 Mei sebanyak 49.999 penumpang, dan 12 Mei sebanyak 50.283 penumpang.

LRT Jabodebek juga mencatat tiga stasiun dengan jumlah penumpang LRT terbanyak selama periode libur panjang Waisak 2025. Pertama, Stasiun Dukuh Atas BNI dengan 36.192 penumpang tap ini dan 38.737 penumpang tap out. Kemudian, Stasiun Harjamukti dengan catatan 24.981 penumpang tap ini dan 25.521 penumpang tap out. Terakhir, Stasiun Cikoko dengan realisasi 18.839 penumpang tap in dan 18.374 penumpang tap out.

Purnomosidi mengapresiasi penumpang yang telah mengutamakan penumpang prioritas, seperti lansia, ibu hamil, pengguna dengan balita, dan penyandang disabilitas. Ia mengimbau penumpang LRT terus menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama pada setiap perjalanan. “Dengan tarif maksimal Rp 10.000 dan konektivitas yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, LRT Jabodebek terus berkomitmen memberikan layanan terbaik, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Purnomosidi.

