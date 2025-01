Masih Gaptek Urusan Teknologi? Woz U Bisa Jadi Solusi Ampuh

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, meluncurkan platform belajar dalam jaringan bernama Woz U untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang teknologi.



"Tujuan kami untuk mendidik dan melatih orang keterampilan digital yang dibutuhkan dunia kerja tanpa harus mengeluarkan banyak biaya," kata Wozniak seperti dikutip laman The Verge.



Wozniak berharap langkah awal ini dapat menjangkau 30 lokasi fisik di seluruh dunia dalam berbagai kursus yang akan disediakan, mulai perangkat lunak hingga keamanan cyber.



Woz U menawarkan akses ke perusahaan teknologi yang tertarik memanfaatkan peralatan serta sumber yang disediakan untuk merekrut dan melatih pegawai mereka.



Platform juga tersedia untuk pelajar K-12 melalui kerja sama dengan distrik. Woz U ingin memberikan instruksi satu per satu untuk siswa, lalu memasukkan mereka yang berpotensi ke dalam program yang mereka miliki untuk membuat perusahaan rintisan.



Tidak dijelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kuliah di Woz U. Namun platform ini sudah tersedia dalam aplikasi mobile.



Seperti dilaporkan The Verge, Woz U saat ini bekerja sama dengan lembaga Southern Careers Institute yang berbasis di Austin, Texas, Amerika Serikat.