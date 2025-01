Melongok ACE Hardware yang Ganti Nama jadi AZKO, Apa Saja Perubahan di Gerainya?

TEMPO.CO , Jakarta - AZKO yang semula bernama ACE Hardware resmi membuka toko pertamanya di Mall Living World Alam Sutera Tangerang. Brand elektronik dan peralatan rumah tangga milik PT Aspirasi Hidup Indonesia (AHI) Tbk itu memperkenalkan diri visi 'Your Home Life Improvement Partner'.

“Setelah pada 1 Januari 2025 di Bundaran HI me-launching transformasi, 9 Januari 2025 ini kami dengan bangga meresmikan toko pertama AZKO dengan konsep baru,” kata Direktur PT AHI Gregory S. Widjaja, Kamis 9 Januari 2025.

Sejak awal berdirinya, perusahaan langsung menjadi pemegang lisensi tunggal ACE Hardware Corporation di Indonesia. Perseroan akhirnya melantai di bursa per 11 September 2007. Saat penawaran umum perdana (IPO), ACES menawarkan 515.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 820 per saham.