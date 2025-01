Menko Pangan Zulhas: Daging Has di Medan, Paling Murah Se-Indonesia

"Daging di sini, saya kira paling murah se-indonesia. Di tempat lain saya cek, biasa Rp 140 ribu, kemarin di Sulawesi Rp 130 ribu per kilo. Cabe memang masih mahal, tapi cabai rawit sudah turun dari Rp 100 ribu sekarang Rp 65 ribu,” kata Zulhas, Selasa, 21 Januari 2025.

Salah satunya daging has yang harganya Rp 125 ribu per kilogram.Selain itu, harga ayam ras Rp 34.000 per kilogram.