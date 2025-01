Menteri LH Hanif Faisol: 5 Proyek Disiapkan untuk Perdagangan Karbon, Total Volume 1,78 Juta Ton

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lima proyek strategis di sektor energi untuk mendukung perdagangan karbon internasional. Dari proyek-proyek ini, total volume setara karbon dioksida (CO) yang dapat disertifikasi mencapai 1.780.000 ton.

Hanif merinci, proyek-proyek itu yakni pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi (PLTGU Priok Blok 4) untuk 595.000 ton setara CO, konversi Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle (PLTGU Grati Blok 2) untuk 400.000 ton setara CO, dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul untuk 5.000 ton setara CO.