MNC Land Milik Hary Tanoesoedibjo Cetak Laba Rp 613 Miliar di 2024

Dari sisi profitabilitas belum teraudit, PT MNC Land Tbk membukukan laba bersih senilai Rp 613 miliar. Jumlah ini meningkat 78 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai Buku per Lembar Saham (BVPS) KPIG tercatat di angka Rp 291 per lembar saham, sedangkan harga saham KPIG per 25 Februari 2025 ditutup pada level Rp 133 per lembar saham. “Menjadikannya peluang investasi yang menarik dibandingkan dengan nilai intrinsiknya,” kata MNC Land.