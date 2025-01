Mengapa Penerimaan Pajak Tak Mencapai Target

Baru pada kuartal selanjutnya penerimaan PPh badan tumbuh sebesar 32,9 persen. Anggito menjelaskan, kinerja tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor industri pengolahan serta sektor keuangan dan asuransi. Sebagai gambaran, pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan terkontraksi 58,5 persen pada kuartal I, lalu melonjak menjadi 59 persen pada kuartal IV. Sementara itu, industri pengolahan terkontraksi 13,4 persen pada kuartal I dan tumbuh 24,3 persen pada kuartal IV.



Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menyatakan penurunan harga komoditas ini menjadi tantangan terbesar institusinya pada 2024. Kondisi tersebut memberi tekanan, khususnya dari sisi PPh badan yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak, baik dari angsuran maupun setoran tahunan. "Keadaan ini relatif membaik pada triwulan akhir. Namun, akibat penurunan yang dalam pada periode sebelumnya, penerimaan PPh badan secara kumulatif terkontraksi," katanya.



Faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan pajak 2024 adalah penerimaan PPh migas yang minus 14,79 persen dari target. Pajak ini dipengaruhi oleh performa lifting minyak dan gas. Dalam APBN 2024, asumsi lifting minyak ditetapkan sebesar 635 ribu barel per hari dan gas 1.033 ribu BSMPH. Hingga November 2024, realisasinya sebesar 571 ribu barel minyak per hari dan 973 ribu BSMPH untuk gas.



Pemerintah belum mengumumkan angka resmi capaian lifting pada 2024. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan lifting sudah naik mencapai angka 600 ribu barel per hari dalam dua bulan terakhir pada 3 Januari 2025.



Di sisi lain, harga minyak mentah sepanjang tahun lalu tercatat turun 2,8 persen. Pada Desember 2023, harganya sebesar US$ 77 per barel, sedangkan pada Desember 2024 sebesar US$ 74,6 per barel.



Realisasi penerimaan pajak yang meleset ini sudah masuk radar pemerintah. Melihat realisasi hingga semester I 2024, pemerintah memperkirakan hanya bisa mengantongi pajak sebesar Rp 1.921 triliun. Saat itu penerimaan pajak baru Rp 893 triliun atau sekitar 44 persen dari target dalam APBN 2024.





Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan mengenai APBN sepanjang 2024 saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, 6 Januari 2025. ANTARA/Hafidz Mubarak A.