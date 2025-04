Prabowo Minta Harga Komoditas Pangan Indonesia Lebih Rendah dari Malaysia

Arief mencatat pada 16 Februari 2025, harga beras di Indonesia lebih murah dari Malaysia. Di sana, beras di kisaran Rp 40 ribu per kilogram, sedangkan di Indonesia Rp 15 ribu per kilogram. Gula, di Malaysia Rp 14.700 per kilogram, di Indonesia Rp 18.300 per kilogram. Karena harga gula di atas harga acuan penjualan (HAP), pemerintah mengintervensi harga melalui operasi pasar.

Sedangkan harga daging kerbau di Malaysia hanya Rp 76 ribu per kilogram dan Rp 100 ribu per kilogram untuk potongan tertentu. Tapi di Indonesia, dengan harga acuan Rp 80 ribu per kilogram, harga bahan pangan ini tembus Rp 104 ribu per kilogram. Karena itu, Amran sempat meminta harga daging kerbau dijual Rp 75 ribu per kilogram di operasi pasar.