Profil Indorama, Perusahaan asal Purwakarta yang Siap Investasi untuk Tekan Tarif Trump

“Kami sampaikan ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ada rencana perusahaan Indorama untuk investasi US$ 2 miliar (sekitar Rp 33,7 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.854 per dolar AS) di Louisiana untuk blue ammonia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 April 2025. Lantas, seperti apa profil Indorama?

Profil Indorama