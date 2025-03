Profil Jeffrey Sachs, Ekonom AS yang Ditunjuk jadi Dewan Penasihat Danantara

Sachs menempuh pendidikan tingginya di Harvard College dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang ekonomi dan lulus pada 1976. Dia juga meraih gelar Master of Arts (MA) di bidang ekonomi dari Harvard Department of Economics pada 1978 dan Doctor of Philosophy (Ph.D) pada 1980.

Dia juga mendirikan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN) pada 2012 di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB untuk memobilisasi keahlian ilmiah dan teknis para akademisi, masyarakat sipil, dan swasta guna mendukung penyelesaian masalah lokal, nasional, dan global.

Sederet Karya dan Penghargaan Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs telah menulis dan menyunting banyak buku, termasuk tiga buku terlaris versi New York Times, yaitu The End of Poverty (2005), Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008), dan The Price of Civilization (2011). Buku-buku lain yang diterbitkannya, antara lain The Age of Sustainable Development (2015) dan Building the New American Economy: Smart, Fair, & Sustainable (2017).