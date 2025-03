Promo 3.3 Hari Ini: Alfamart Tawarkan Beli 2 Gratis 1, Superindo Beri Diskon 50 Persen

- Groovy Root Brew Can 330ml, beli dua gratis satu

- Pucuk Harum Teh Less Sugar PET 500ml, beli dua gratis satu

- Ultra Teh Kotak Less Sugar TP 300ml, beli dua gratis satu

- Milo Boost Up Choco Can 220ml, beli satu gratis satu

Pembeli bisa mendatangi langsung gerai Superindo terdekat maupun lewat pembelian daring yang disediakan Superindo. “Ayo serbu pormo super hemat hanya hari ini #DiSuperindo. Belanja juga makin satset karena sekarang bisa belanja online melalui aplikasi My Super Indo. Yuk jadi member biar belanja makin hemat,” tulis akun @infosuperindo di media sosial Instagram.

- Milo 3 in 1 minuman serbuk coklat pck 18x34gram semula Rp 67.690 menjadi Rp 49.900, maksimal pembelian empat bungkus

- WRP On the Go coklat TPK 200mili diskon 50 persen menjadi Rp 11.900, maksimal pembelian empat bungkus